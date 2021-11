Der Magdeburger Abwehr fehlt mit Obermair, Bittroff und Tobias Müller ein enorm wichtiges Trio. Trotz der personellen Probleme verweist Chefcoach Christian Titz auf eine "gewisse Kaderbreite", die die Ausfallliste kompensieren soll. Taktische Veränderungen in der Spielausrichtung soll es daher nicht geben. "Wir werden an der Art wie wir Fußball spielen festhalten und werden versuchen, die Positionen so zu ergänzen, wie es denn letztendlich notwendig ist. Man hat ja auch gesehen, die Jungs, die reinkamen, haben es in Köln gut gemacht", sagte Titz am Freitag. Eine mögliche Option könnte Außenspieler Florian Kath sein, der nach einer Fehlstellung im Rücken wieder ins Training zurückgekehrt ist. Über einen Einsatz wird wohl kurzfristig entschieden werden.

Kehrt Florian Kath am Sonntag gegen Verl auf den Platz zurück? Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner