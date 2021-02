Hoßmang stand wohl schon in der vergangenen Woche vor einem jobentscheidenden Spiel. Doch die Partie bei Viktoria Köln fiel einem völlig durchweichten Platz zum Opfer. Das Spiel gegen Dresden bekommt Hoßmang nun auf jeden Fall noch. "Ich weiß nicht, ob der Trainer am Samstag sitzen oder stehen wird. Er wird aber die Mannschaft coachen", sagte Sportchef Otmar Schork der "Bild": "Vor einem Spiel beschäftige ich mich grundsätzlich nicht mit einer möglichen Niederlage. Wir sind optimistisch, auch gegen die Top-Mannschaft der Liga bestehen zu können."

Die Fans haben den Optimismus wohl schon lange verloren. Ein Teil der Anhänger forderte eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Der Club spielte auf Zeit, will diese lieber gemeinsam mit der ordentlichen Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen. Termin aufgrund der Corona-Beschränkungen offen. Trainiert wird in dieser Woche komplett hinter verschlossenen Türen. Offizieller Grund: die Pandemie.

Gegen den FCM muss er auf die gesperrten Innenverteidiger Sebastian Mai und Kevin Ehlers verzichten. In der Woche bastelte er an zwei Varianten, um sie zu ersetzen. Mehr wollte er aber noch nicht verraten. Ob Rückkehrer Niklas Kreuzer gleich zum Einsatz kommt - auch da pokert Kauczinski noch. Man wolle ihn nach rund sieben Monaten Pause jedenfalls "nicht verheizen".

Über die sportliche Rivalität zwischen dem FCM und Dynamo spricht in diesen Tagen kaum jemand. Beide Clubs spielen zwar in einer Liga, sind jedoch gefühlt gerade Welten voneinander entfernt. Während Dresden an der Tabellenspitze steht, zittert man beim einstigen Europapokalsieger aus Magdeburg vor dem erneuten Absturz in die Regionalliga.