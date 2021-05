Fußball | 3. Liga Beck is nochmals back - Magdeburg will Heimsieg zum Saisonfinale

38. Spieltag

Zum Saisonfinale empfängt der 1. FC Magdeburg am Samstag (13:30 Uhr live in der SpiO-App) Tabellenschlusslicht SpVgg Unterhaching. Für FCM-Coach Christian Titz soll auch in der letzten Partie nochmals alles rausgehauen werden, um für das prestigeträchtige FSA-Pokalfinale gegen den Halleschen FC im Rhythmus zu bleiben. Zum Ende der Partie sollen neun Spieler - darunter die zuletzt aussortierte Sturm-Kanone Christian Beck, der nochmals einen Einsatz bekommt - gebührend verabschiedet werden.