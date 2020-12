Trotz der positiven Eigenentwicklung geht der FCM mit der gebotenen Vorsicht in die Begegnung gegen den Letzten der Liga. Denn zum einen ist die Tabelle aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an absolvierten Spielen trügerisch, außerdem hat das Team von Torsten Frings seine Gefährlichkeit am Montag gegen den FC Ingolstadt (2:0) unter Beweis gestellt.

"Die Fehler von Ingolstadt wurden eiskalt ausgenutzt. Sie haben als Mannschaft super funktioniert. Wer Meppen unterschätzt ist fehl am Platz", so Hoßmang mit Blick auf den Freitagsgegner. Um die drei Punkte in Magdeburg zu behalten und den anvisierten Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle zu schaffen, müsse der FCM aber konsequenter nach vorne spielen und die Box besetzen. Zudem sollen angesichts der zuvor schwachen Leistungen Demut, Fleiß und Leidenschaft die Tugenden sein, die er von seinem Team in den nächsten Auftritten erwarte. Dabei will der 53-Jährige auf einen Stamm von Spielern setzen, die auch zuletzt das Team gebildet haben.