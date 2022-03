Aus diesem Grund hatten die Emsländer am Mittwoch (16. März) beim Deutschen Fußball-Bund um eine Verlegung der Begegnung um eine Woche gebeten. Der DFB schien nicht ganz abgeneigt zu sein, der Bitte nachkommen zu wollen. Doch der 1. FC Magdeburg hatte etwas dagegen. Zeitlich gesehen durchaus verständlich, denn der FCM muss am Freitagabend (25. März) im FSA-Pokal gegen den BSV-Halle Ammendorf ran. Einen Tag später wäre dann die Meppen-Partie gestiegen, echt wenig Zeit zur Regeneration. Kurioserweise ist auch Meppen am 26. März im Landespokal Niedersachsen gefordert. Hier müssen die Schmitt-Schützlinge beim VfV 06 Hildesheim antreten.

So wird also das Spiel nach aktuellem Stand über die Bühne gehen. Bisher gingen bei den Magdeburgern 14.500 Tickets über den Ladentisch (Stand: 17. März), insgesamt sind 22.500 Zuschauer unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regel zugelassen.

Obwohl die Emsländer, bedingt durch die missliche Personallage, in den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte sammeln konnten, verteilte FCM-Trainer Christian Titz in der Pressekonferenz durchaus ordentliche Noten für den Gegner: "Meppen ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison spielt, auch wenn sie in den letzten Partien nicht erfolgreich war. Es ist eine sehr laufstarke, kampfstarke Truppe mit einem guten Umkehrspiel. Und mit Luka Tankulic hat sie einen Mann in zentraler Position, der immer in der Lage ist, etwas Außergewöhnliches zu kreieren." 13 Tore hat der 30-Jährige bisher für die Meppener erzielt.