Vor knapp 50 Jahren wurde Christian Titz in Mannheim geboren, seine Familie lebt immer noch in der Stadt am Rhein. "Aber für das eine Spiel tut's mir leid", erklärte der Magdeburger Coach am Donnerstag (04.03.2021), seine alte Liebe, für die Titz von 1994 bis 1997 die Fußballschuhe schnürte, sei aktuell sowieso in einer so komfortablen Situation, da können die Mannheimer auch mal auf die drei Punkte verzichten.