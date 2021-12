Fußball | 3. Liga 1. FC Magdeburg: Vor Mannheim "müssen wir wirklich auf der Hut sein"

20. Spieltag

Nach dem kleinen Dämpfer in Zwickau will sich der 1. FC Magdeburg mit dem 14. Saisonsieg in den verdienten Weihnachtsurlaub verabschieden. Allerdings wartet am Sonntag (19. Dezember, 13 Uhr im Ticker und Radio-Livestream in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) eine große Herausforderung auf den Spitzenreiter – der SV Waldhof Mannheim.