Fußball | 3. Liga FCM-Coach Titz: "Wollen alle Spiele gewonnen, auch gegen Wiesbaden"

25. Spieltag

Beim 1. FC Magdeburg nimmt man das Wort "Aufstieg" weiter nicht in den Mund - trotz 14 Punkten Vorsprungs auf Rang drei. Mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonnabend (Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) könnte die Titz-Elf Liga zwei aber wieder einen Schritt näher kommen.