Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg will im Heimspiel am Samstag (14:00 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden von Beginn an hellwach sein. Das kündigte Trainer Thomas Hoßmang auf der Pressekonferenz zur Partie an. Beim 1:3 am Dienstag bei Neuling SC Verl hatten die Elbestädter eine Stunde gebraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Durch die vierte NIederlage im sechsten Saisonspiel rutschte der FCM erneut auf einen Abstiegsplatz ab und steht entsprechend unter Druck.