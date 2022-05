Um ihre Aufstiegshoffnungen am Leben zu halten brauchen die Löwen dringend einen Sieg in Magdeburg. Gleichzeitig müssen sie auf Schützenhilfe aus Verl und Viktoria Köln hoffen. Die Konstellation: Verliert der SC Verl am Freitagabend gegen Borussia Dortmund II, würde den Kölnern am Sonntag gegen Kaiserslautern ein Remis reichen, um den Klassenerhalt zu sichern. Auch Lautern wäre ein Unentschieden genug, um sicher den Relegationsplatz zu halten. Somit wäre für die Sechziger selbst bei einem Sieg gegen den 1. FCM maximal Platz vier möglich.