Das soll sich nun ändern. Hoßmang sagt zur Marschroute: "Wir wollen nicht so defensiv agieren wie gegen Dresden. Das wird wichtig sein in einem Heimspiel, Dass wir uns immer wieder uns im letzten Drittel durchspielen, 1:1-Lösungen schaffen, tiefe Bälle spielen, und sie damit versuchen zu beeindrucken und deren Formation auseinanderreißen." Abwehrchef Tobias Müller, der nach einer Verletzung wieder bei 100 Prozent ist, setzt ebenfalls auf Attacke: "Der Druck ist da. Wir wissen, um die Situation, in der wir sind, und wir wollen wieder in die Spur kommen. Der offensive Plan in Dresden ist nicht ganz aufgegangen. Wir müssen an unserer Offensivpower arbeiten. Morgen ist die erste Chance das umzusetzen", so Müller am Donnerstag (15.10.2020).