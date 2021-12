Fußball | 3. Liga Magdeburg-Offensive gegen Osnabrücker Defensive gefordert

19. Spieltag

Die Herbstmeisterschaft hat der 1. FC Magdeburg schon perfekt gemacht. Nun will der FCM den Abstand zu den Konkurrenten weiter vergrößern. Und so warnt Cheftrainer Christian Titz vor dem kommenden Gegner VfL Osnabrück, der am Samstag (14 Uhr, live im MDR und in der Sport-im-Osten-App) in der MDCC-Arena zu Gast ist.