FCM-Trainer Stefan Krämer bezeichnete Ingolstadt als "absolute Spitzenmannschaft. Sie haben eine klare Idee und auch gute Einfälle nach dem zweiten Ball". Er ergänzte: "Wir müssen 100 Prozent bringen und uns bis an die Decke strecken." Wie hoch die Decke am Sonnabend hängt, wird sich zeigen. Dass der FCI schlagbar ist, bewiesen die Elbestädter im letzten Jahr, als eine Liga höher in der Fremde ein 1:0-Sieg gelang.

Geht es nach Krämer, dürfen die Fans in der MDCC-Arena von Beginn an ein Spektakel erwarten: "Ich rechne zumindest in der Anfangsphase mit einem wilden Spiel, weil Ingolstadt zu den Mannschaften gehört, die ihr Spiel offensiv entwickeln wollen." Personell sind beim FCM bis auf die verletzten Thore Jacobsen und Mario Kvesic alle Mann an Bord. Ob es für den dritten Sieg in Serie reicht, wird sich am Sonnabend, ab 14:00 Uhr zeigen. Die Partie können sie live und in voller Länge im MDR FERNSEHEN sowie im Live-Stream und Live-Ticker auf sport-im-osten.de verfolgen.