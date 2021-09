Die zuletzt lange Verletztenliste hat sich in diesen Tagen zumindest ein wenig gelichtet. Sirlord Conteh, Adrian Malachowski und Leon Bell Bell fallen allerdings auf jeden Fall aus. Die englische Woche mit dem souveränen 3:0 im FSA-Pokal beim 1. FC Lok Stendal habe sein Team gut weggesteckt, so Trainer Christian Titz: "Wir konnten die Belastung in Stendal gut verteilen und haben die Trainingsintensität entsprechend gestaffelt." Ein Extra-Lob bekam Raphael Obermair, der in Dortmund überraschend im Mittelfeld aufgelaufen war: "Er gefällt mir auf praktisch jeder Postion gut, wir sind froh, dass wir ihn haben."