Vier Spiele, drei Tore, zwei Punkte mitsamt der 1:5-Klatsche gegen Wehen Wiesbaden: Beim FC Erzgebirge Aue ist Feuer unterm Dach. Löschmeister dringend gesucht, am Sonnabend (20. August) könnte sich für die Auer beim 1. FC Saarbrücken nun nicht gerade alles zum Guten wenden, zumindest muss aber eine Trendwende her. Das ist das Ziel. "Sport im Osten" meldet sich ab 14 Uhr aus dem Ludwigsparkstadion und überträgt die Partie live im TV und im Stream auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App.