Tobias Knost (li.) stand gegen Duisburg erstmals in der Magdeburger Startelf. Bildrechte: imago images/Eibner

Die ersten 600 Kilometer führen den FCM ins Saarland, wo der dort heimische 1. FC Saarbrücken am Mittwoch (25. August, 19 Uhr, im Ticker & Radio-Livestream in der SpiO-App & auf sport-im-osten.de) wartet, ehe es dann am Donnerstag weiter in Richtung Wiesbaden geht. Die wichtigste Personalinformation: Kapitän Tobias Müller, der wegen einer Innenbandzerrung schon die Partien gegen Havelse und Duisburg verpasst hat, saß zumindest noch nicht im Bus nach Saarbrücken. Für Donnerstag kündigte FCM-Cheftrainer Christian Titz eine Entscheidung an, ob es für eine Rückkehr gegen Wehen Wiesbaden reichen könnte.



Gegen Duisburg nahm Tobias Knost den freien Platz neben Alexander Bittroff in der Innenverteidigung ein und feierte ein gelungenes Startelfdebüt in der 3. Liga. Der 21-Jährige habe es "gut gemacht", attestierte Titz dem Sommerneuzugang aus dem Regionalligateam des Hamburger SV, allerdings "haben wir gute Alternativen im Kader, wo man auch immer mal wieder eine andere Entscheidung treffen kann." Julian Rieckmann lauert auf seine Chance, auch Adrian Malachowski kann die Position spielen.