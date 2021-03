Dem dritten Versuch steht – zumindest witterungstechnisch – nichts im Wege. Das ist auch gut so, schließlich brennen beide Teams darauf, ihren Trend fortzusetzen. Während die Saarbrücker dank einer beeindruckende Serie von sechs ungeschlagenen Partien wieder am Relegationsplatz schnuppern, hat auch der FSV zuletzt für ein Ausrufezeichen gesorgt: Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sprang ein souveräner 3:0-Erfolg gegen den SC Verl heraus.

Dabei machte vor allem die Defensive gegen den stärksten Angriff der Liga einen herausragenden Job. "Die Mannschaft ist sehr giftig, präsent und zweikampfstark gewesen. Wir haben eine Riesenchance, das Spiel zu gewinnen, wenn wir wieder so auftreten", wusste auch Joe Enochs. Zwickaus Übungsleiter sitzt nach einer schwierigen Phase zum Ende des letzten Jahres fest im Sattel. In der Rückrundentabelle rangiert der FSV auf dem sechsten Platz, mit einem neuerlichen Erfolg könnte man sich der größten Abstiegssorgen vorerst entledigen. "In der Verfassung hat es jeder gegen uns schwer", betonte Zwickaus nimmermüder Goalgetter Ronny König.