Topscorer

Mit Adriano Grimaldi und Julian Günther-Schmidt hat Saarbrücken gleich zwei Spieler in seinen Reihen, die bereits 16 Scorerpunkte erzielt haben. Grimaldi sticht dabei besonders heraus, hat der 31-jährige Mittelstürmer für seine elf Treffer und fünf Vorlagen nur 24 Spiele benötigt. Gegen Zwickau wird er wie in den vergangenen Wochen allerdings aufgrund von Achillessehnenproblemen fehlen. Der Ex-Jenaer Günther-Schmidt trug sich zuletzt beim 1:2 gegen Verl in die Torschützenliste ein.

Bei den Zwickauern traf Dominic Baumann mit neun Toren bisher am häufigsten. Patrick Göbel wartet zwar weiter auf seinen ersten Treffer in dieser Drittliga-Saison, wusste als Vorlagengeber (10) aber ebenfalls zu überzeugen. Ein verlässlicher Knipser, wie Ronny König in den vergangenen Jahren, fehlt den Westsachsen aktuell allerdings. Nicht umsonst stellt der FSV mit 38 Toren die fünfschlechteste Offensive der 3. Liga.

Direkter Vergleich