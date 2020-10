Das dürfte aber schwer werden, das weiß auch der HFC-Coach: "Saarbrücken ist ein sehr euphorisierter Aufsteiger. Sie hatten schon im vergangenen Jahr einen unheimlich guten Kader. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe", weiß Schnorrenberg. Der FCS, der in dieser Saison wieder in seinem legendären und noch nicht ganz umgebauten Ludwigsparkstadion spielen darf, ist in dieser Saison noch ungeschlagen – in der Vorwoche wurde Hansa Rostock mit einer Niederlage heimgeschickt. "Das ist eine aggressive Mannschaft, die gut anläuft und sehr gut umschaltet", erklärt der HFC-Coach.