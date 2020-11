Wie stark das Team des Ex-Jenaers Lukas Kwasniok derzeit ist, davon konnte sich Dynamo-Trainer Markus Kauczinski am Mittwoch ein Bild machen. Er verfolgte das Last-Minute-3:2 im Nachholspiel beim MSV Duisburg: "Das ist eine richtig gute Mannschaft, das Team ist zusammengewachsen, auch durch den Aufsieg. Da ist eine gewisse Euphorie. In Duisburg haben sie eine reife Leistung abgeliefert und stehen zurecht da oben." Nach acht Partien hat die Tabelle für Kauczinski, der mit Kwasniok einst in Karlsruhe zusammengearbeitet hat, auf jeden Fall eine gewisse Bedeutung: "Die Tabelle ist jetzt schon ein Fingerzeig. So nach und nach kann man schon etwas ablesen. Wenn man an diesem Spieltag dann Erster ist - dann ist das schon ein Wort. Ich traue Saarbrücken zu, dass sie bis zum Schluss ein Wörtchen mitreden. Im Moment ist es auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft." Die Dynamo-Pressekonferenz vor Saarbrücken mit (v. re.): Trainer Markus Kauczinski, Mittelfeldakteur Marvin Stefaniak und Pressesprecher Henry Buschmann Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Dynamo hintereinander gegen die Top 3

Die Motivation ist bei Dynamo umso größer: "Ich freue mich auf die Nr. 1 der Tabelle. Wir können uns beweisen, wir können auswärts zeigen, was wir können, wollen ein gutes Spiel abliefern und etwas mitnehmen. Wir versuchen uns in der Spitzengruppe festzubeißen, und da sind die Spiele jetzt natürlich wichtig." Das Programm ist beinhart: Danach geht es gegen den Dritten 1860 München und den Zweiten Rostock.

Der Ansatz von Kauczinski: "Ich bin kein Freund davon, Dinge an den Gegner anzupassen. Wir wollen unsere Stärken ausspielen." Im Ludwigspark hofft er auf einen "couragierten Auftritt" und "mutiges Spiel nach vorne". Dynamo wird versuchen, sein eigenes Spiel durchzuziehen. Dabei könnte Kauczinski auch auf einen Rückkehrer bauen: Marvin Stefaniak (25). Der Aufstiegsheld von 2016 und gebürtige Hoyerswerdaer ist nach Stationen in Wolfsburg, Nürnberg und Fürth nach Sachsen zurückgekehrt: "Ich fühle mich wieder zuhause. Ich habe wieder die Lust am Fußball. Ich kriege einfach wieder Vertrauen geschenkt. Da hat der Trainer einen großen Anteil daran. Ich glaube, dass ich der Mannschaft enorm weiterhelfen kann." Zuletzt zeigte seine Formkurve nach oben. In Saarbrücken könnte er ein wichtiger Faktor werden. Er denkt genauso wie sein Trainer: "Wenn wir uns auf uns konzentrieren, unser Ding machen, dann können wir jeden Gegner schlagen." Marvin Stefaniak ist als Spielmacher vorgesehen. Bildrechte: Picture Point

"Bestes Saisonspiel in den ersten 70 Minuten"

Ähnlich wie Dynamo fiebern sie auch in Saarbrücken den kommenden Partien entgegen: "Brutale Vorfreude" auf den November verspürte Coach Kwasniok. Nach dem Duell mit Duisburg meinte er damit auch das Aufeinandertreffen mit Dynamo. Ende des Monats folgt als Höhepunkt das Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gegen Duisburg sah er "in den ersten 70 Minuten unser bestes Saisonspiel. Die Euphorie ist riesengroß. Wir versuchen immer an unser Leistungslimit zu gehen, doch das reicht nicht immer für einen Sieg. Dafür ist die 3. Liga zu gut." Markus Kauczinski glaubt, dass Kleinigkeiten am Samstag den Ausschlag geben. Der Ex-Dresdner Tobias Jänicke (re.) traf in Duisburg 30 Sekunden vor Schluss. Bildrechte: imago images / foto2press

Zwei Remis in der Bundesliga 1992/1993

Acht Mal gab es dieses Aufeinandertreffen bisher: Vier Mal gewannen die Schwarz-Gelben. 1992/1993 gab es in der Bundesliga ein 1:1 in Saarbrücken und ein 0:0 zuhause. 2005 kassierte Dresdens Levente Csik (li.) in der 2. Liga in Saarbrücken ein 1:5. Bildrechte: imago images/ImageLabz