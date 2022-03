Fußball-Drittligist Hallescher FC will am Samstag seinen großen personellen Sorgen trotzen und mit dem Tabellendritten Saarbrücken den nächsten Favoriten ärgern. Dieses Ziel habe man ausgegeben, so Trainer André Meyer auf der Pressekonferenz und erinnerte dabei an das 1:1 im Derby bei Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Anpfiff ist um 14:00 Uhr (Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App).