Dieser Optimismus, gebündelt mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen, soll nach Ansicht des Trainers trotz der sportlich schwierigen Situation für den nötigen Schwung bis zur Winterpause sorgen. "Jeder von uns weiß, in welcher Situation wir uns befinden. Wichtiger ist die Tatsache, dass wir uns genug Selbstbewusstsein erarbeitet haben, um dann auch solche Spiele wie gegen Elversberg umsetzen zu können", so Müller.

Die Leistung gegen den Tabellenführer soll nun als Blaupause dienen - um nicht nur den Druck auf den jeweiligen Gegner, sondern auch auf die Tabellennachbarn aufrechtzuhalten. "Unser Ziel muss es sein, den Mannschaften in unserem Umfeld nicht das Gefühl der Sicherheit zu geben. Das heißt für uns, in jedem Spiel zu versuchen, Punkte zu sammeln und dadurch Druck auszuüben", schlussfolgert der Interimscoach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Mittelfeldgarant Ulrich Taffertshofer appelliert dazu vor allem an den eigenen Kampfgeist: "Wir wollen zur WM wieder über den Strich stehen. Die Chancen dazu sind da, dafür müssen wir aber alles reinschmeißen, zusammen fighten und alles geben."