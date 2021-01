Die Situation ist nicht neu für Thomas Hoßmang. Wenn es sportlich nicht läuft, wird der Trainer kritisiert. Man habe den Ernst der Lage aber erkannt, so Hoßmang auf der Pressekonferenz zum Spiel bei Viktoria. Um die erneute Talfahrt zu stoppen, kündigte der 54-Jährige an, "wahrscheinlich" frische Spieler zu bringen. Beim 0:3 gegen 1860 München habe man zu fahrlässig agiert. "Am Ende war es ein klares Ergebnis", so Hoßmang. Gegen Köln wolle man mehr "geistige Frische" auf den Platz bringen. "Das war kein Abstiegskampf. Wenn der Gegner emotionaler ist als wir, dann haut irgendetwas nicht hin. Das habe ich klar angesprochen und das kann nicht sein". Gegen 1860 MÜnchen gab es für den 1. FCM nichts zu holen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Hoßmang: "Müssen Reaktion zeigen"

Von einem Rückfall in alte Muster will Hoßmang dennoch nichts wissen: "Wir haben Chancen kreiert, wir haben ein zeitiges Gegentor bekommen und haben zweimal bei Standards fahrlässig reagiert. Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen." Möglicherweise kommt ein Gegner wie Viktoria Köln da gerade recht. Der Tabellen-14. hat lediglich drei Punkte mehr als der FCM. Zwischenzeitlich stand Viktoria sogar mal auf Tabellenplatz zwei, doch davon ist die Mannschaft, die nach der Freistellung von Pavel Dotchev von einem Interims-Duo trainiert wird, weit entfernt. Den letzten Sieg gab es am 14. Spieltag. Seitdem stehen drei Remis und vier Niederlagen zu Buche. Daniel Zillken ist seit der Freistellung von Pavel Dotchev Interimstrainer bei Viktoria Köln. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Viktoria im Hinspiel erfolgreich

Das Hinspiel konnte das Team von Interimscoach Daniel Zillken allerdings mit 2:0 für sich entscheiden. Wer das Spiel am 22. Spieltag für sich entscheidet, können Sie live und in voller Länge als Audioreportage auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App miterleben. Anpfiff am Samstag ist 14 Uhr.