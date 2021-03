Nachholspiel unter Flutlicht und besonderen Voraussetzungen: Wenn am Dienstagabend (19 Uhr) in Köln die Viktoria im Nachholspiel den 1. FC Magdeburg empfängt, treffen zwei Krisenklubs aufeinander. Der Tabellen-15. trifft auf den Liga-Vorletzten. Was beide Klubs eint: Am Wochenende zeigten sowohl die Viktoria als auch der FCM starke Auftritte – und verloren trotzdem. Was beide Klubs trennt: Köln steht noch vor den Abstiegsrängen, Magdeburg tief drin.