Fußball | 3. Liga FSV Zwickau in Köln: Wer schafft die Wiedergutmachung?

Hauptinhalt

2. Spieltag

Der FSV Zwickau bekommt es am Samstag (14:00 Uhr/Live-Ticker und Audio-Stream in der App) mit einem Leidensgenossen zu tun. Auch Viktoria Köln setzte den Saisonstart in Liga drei in den Sand.