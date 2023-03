Thielemann setzt also auf die Theorie, dass es für die Viktoria nur noch um die goldene Ananas geht und man ihr so mit dem größeren Willen den Schneid abkaufen kann. "Wir dürfen keine Prozentpunkte gegenüber dem Verl-Sieg rausnehmen. Die Grundvoraussetzung ist, dass wir dieselben Eigenschaften an den Tag legen wie letzte Woche. Es war ein Anfang und nicht mehr, es muss mit Einsatz, Teamgeist und Mentalität so weitergehen."