HFC-Trainer Meyer erwartet eine Mannschaft, die "brutal frech ist"

Beim 5:1 gegen den SC Verl klappte speziell nach der Pause fast alles, den Schwung will die Mannschaft von Trainer André Meyer selbstverständlich mit zu Viktoria Köln nehmen. Ein Sieg wäre Gold wert, denn mit Punkten knauserten die Hallenser bisher in der Fremde mächtig. Genauer gesagt, auswärts gab es bisher in den drei Saisonpartien nur Niederlagen. HFC-Trainer Meyer brachte es bei der Pressekonferenz auf den Punkt: "Wir fahren nicht nach Köln, um uns in der Stadt zu bewegen, wir wollen dort punkten. Bei den Jungs war in der Woche eine gewisse Lockerheit zu spüren, gleichermaßen aber auch die Gier, nachlegen zu wollen."

Fußballerisch schätzte Meyer die Rheinländer als eine "spielstarke Mannschaft" ein. "Sie haben einen guten Mix aus jungen Spielern wie Patrick Sontheimer und den Erfahrenen. Es ist eine Mannschaft, die brutal frech ist und sich auch von großen Mannschaften nicht verrückt machen lässt. Köln wird uns fordern, mit dem Ball und gegen den Ball." Um dort etwas zu holen, hat der HFC-Coach einen speziellen Plan entwickelt: "Wir müssen Köln in die Situation bringen, dass sie defensiv arbeiten müssen. Wir müssen sie so weit wie möglich von unserem Tor fernhalten, um dann selbst in unser Spiel zu kommen."

HFC ohne Hug - Vollert nach OP wieder im Training

Fehlen wird Meyer in der Domstadt Nico Hug, der Linksverteidiger ist verletzt. "Wir arbeiten an Alternativen, was aber kein Problem darstellt", sagte der 38-Jährige. Zudem ist Jannes Vollert nicht dabei. Er ist nach seiner Blinddarm-Operation zwar wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz in Köln würde für den Abwehrmann aber zu früh kommen. Ob die Neuzugänge Dominik Steczyk und Aljaz Casar nach ihren Teilzeiteinsätzen gegen Verl eine Option für die Starformation sein könnten, ließ Meyer offen. André Meyer (re.) und Nico Hug, der in Köln verletzungsbedingt fehlen wird. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Eibner

Kölns Coach Janßen: "Das nächste Spiel ist das wichtigste"

Viktoria Köln rangiert derzeit mit elf Punkten auf Rang zehn, vier Zähler vor den Hallensern (Platz 13). Zuhause ist das Team von Coach Olaf Janßen gut unterwegs, in den bisherigen drei Heimspielen gab es zwei Siege und ein Unentschieden.