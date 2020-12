19 Punkte aus sieben Spielen! Dynamo Dresden hat in den vergangenen Wochen seinen Status als Aufstiegsfavorit eindrucksvoll untermauert. Vor allem in der Offensive präsentiert sich die SGD mittlerweile in Topform. Satte sieben Treffer gab es in den vergangenen beiden Auftritten gegen Halle und Verl zu bejubeln. Als Lohn sprang nicht nur die Tabellenführung, sondern auch die vorzeitige "Wintermeisterschaft" in der 3. Liga heraus.