Für Anfang bedeutet das Aufeinandertreffen mit der Viktoria eine Rückkehr in die Heimat. Der Fußballlehrer ist in Köln geboren und aufgewachsen. Seine Familie lebt noch heute in der Stadt am Rhein.



Was ihm die Stadt bedeutet, und was sie ausmacht, hat der 48-Jährige noch einmal auf der Pressekonferenz zum Spiel erläutert: "Köln kannst du als Kölner fühlen, kannst du trinken und kannst du sprechen. Ich liebe diese Stadt. Köln ist meine Heimat", so Anfang.