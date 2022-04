Fußball/Handball: Magdeburg fiebert historischem Tag entgegen

Die Sportstadt Magdeburg bereitet sich auf ein rauschendes Fest vor. Nach drei Jahren Abstinenz stehen die Fußballer des FCM kurz vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Voraussetzung ist ein Sieg am Sonntag im ausverkauften Heimspiel gegen den FSV Zwickau - ausgerechnet an dem Tag, an dem FCM-Legende Heinz Krügel seinen 101. Geburtstag begehen würde.