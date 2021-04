Ungern werden sich die Zwickauer an das Hinspiel erinnern. Beim Schneetreiben am 10. Februar in München trafen die Sachsen gleich zweimal ins eigene Tor und mussten sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Davy Frick und Steffen Nkansah hießen die Unglücksraben, die Wertungs-Treffer für die "Schwäne" erzielten Marco Schikora und Morris Schröter.