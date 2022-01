Knipser Horn: "Leistung konservieren"

Durchaus euphorisch ist die Stimmung beim FSV: "Wir wussten nicht genau, wo wird stehen", sagte Meppen-Blitz-Torschütze Luca Horn auch mit Blick auf die Corona-Fälle zuletzt und glaubt auch an eine Punktchance gegen Braunschweig: "Wir sind sehr fit, haben bewiesen, dass wir in englischen Wochen bestehen können. Braunschweig ist ein starker Gegner, da haben wir nicht gut ausgesehen im Hinspiel. Die Leistung in Meppen ist Maßstab, dann haben wir gegen Braunschweig auch eine Chance."

Eintracht-Coach erwartet einen Fight

Michael Schiele (Trainer Eintracht Braunschweig) Bildrechte: IMAGO / regios24 Mit Braunschweig kommt der aktuell Tabellendritte nach Zwickau. Zuletzt holte das Team von Trainer Michael Schiele gegen den Halleschen FC ein 1:0, ein verdienter Sieg, auch wenn dem HFC ein reguläres Tor geklaut wurde. In Zwickau erwartet Schiele einen Kampf auf Biegen und Brechen. "Zwickau ist eine sehr robuste Mannschaft, geht in die Zweikämpfe." Trotz einer aggressiven Spielweise könne der FSV mit einem starken Mittelfeld aber auch gut hinten raus spielen. "Wir dürfen keine Sekunde unaufmerksam sein."

Eintracht: Knipser Lauberberach – Ruhepol Fejzic

Braunschweig hat in Lion Lauberbach seinen besten Knipser. Der 23-Jährige hat acht Buden gemacht und hat auch eine, wenn auch relativ kurze, Zwickauer Vergangenheit. In der Saison 2018/19 machte er 27 Spiele für die Schwäne. Aktuell konnte der Mittelstürmer nach einer Corona-Ansteckung die letzten beiden Partien nicht bestreiten. Zuletzt stand er wieder im Training und ist nun eine Option für die Startelf. "Nach der Infektion hat er einen guten Eindruck gemacht", so Trainer Schiele. Eine Entscheidung soll nach dem Abschlusstraining fallen. Lion Lauberbach 2019 im FSV-Trikot gegen Eintracht Braunschweig Bildrechte: IMAGO / Eibner

Das große Plus der Eintracht: Der Kader – im Sommer gingen und kamen nach dem Zweitliga-Abstieg 16 Spieler – ist sehr ausgeglichen besetzt. Die 37 erzielten Treffer teilen sich insgesamt 15 Torschützen. Wichtigster Anker auf dem Platz ist weiterhin Keeper und Kapitän Jasmin Fejzic. Der mittlerweile 35-Jährige bestritt bereits über 200 Pflichtspiele mit Braunschweig und stand in dieser Saison in jedem Spiel zwischen den Pfosten, er ist gesetzt.

Hinspiel zum Vergessen