Aues Torwart-Urgestein Martin Männel richtete auf der Pressekonferenz am Montag einen Appell an die Fans der "Veilchen": Diese hätten die Mannschaft "in schwierigen Situationen getragen", allerdings seien beim Hinspiel gegen Zwickau "rote Linien überschritten" worden. Solche Szenen dürften sich "nicht wiederholen". Denen, die sich an solchen Aktionen beteiligen, gehe es "nicht um den Fußball in Aue". Zwickaus Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky sagte im Gespräch mit dem MDR, der Verein habe im Vorfeld des Derbys mit den Fans gesprochen und die Vorkommnisse aus dem Hinspiel ausgewertet.