Für Zwickau ist die Partie des 17. Spieltags gegen Rostock das 14. Ligaspiel. Klingt komisch, ist aber so. Nach Spielabsagen, Quarantäne und dem Auswärtsdreier in Meppen will die Enochs-Elf nun endlich raus aus dem Tabellenkeller, am besten mit einem Sieg gegen die Gäste aus dem hohen Norden, die derzeit ohnehin eine weitere Schwächephase durchleben.