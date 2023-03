Nach zwei Niederlagen in Folge ist das rettende Ufer für den FSV Zwickau zurzeit drei Punkte entfernt. Höchste Zeit, wieder einen Dreier einzufahren. Die Chance dazu ergibt sich am Sonntag (26. März) im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, der zurzeit auch keine Bäume ausreißt. Anstoß in der GGZ-Arena ist 14 Uhr, "Sport im Osten" tickert live (auf mdr.de/sport und im Radio-Livestream in der "SpiO"-App).