"Wir haben gezeigt, dass wir mit Spitzenteams mithalten können", gab sich Enochs unter der Woche optimistisch. Den 1. FCK muss man derzeit auch als absolutes Spitzenteam bezeichnen - immerhin hat der Klub das letzte Mal Ende Oktober eine Niederlage in der 3. Liga kassiert. Aber auch die Zwickauer haben ihre Freude am Gewinnen wiedergefunden und wollen den Lauterern am Samstag ein Bein stellen.