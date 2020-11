Auch wenn Innenverteidiger Tobias Müller während der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg am Freitag schon mal ein Ständchen der Mannschaft für Geburtstagskind Thomas Hoßmang ankündigte – viel wichtiger wäre dem nunmehr 54-jährigen FCM-Cheftrainer eine entsprechende Aufmerksamkeit am Samstag in Zwickau: "Ich brauche keine Geschenke von ihnen", unterstrich Hoßmang, "mich würde es freuen, wenn sie so wie zuletzt in der Englischen Woche auftreten."