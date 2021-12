Gleich ein Feiertag zum Comeback?

Zum Comeback winkt dem Coach gleich ein schicker Rekord: Der FSV hat am Montag seinen seine eigene Bestmarke von neun ungeschlagenen Drittliga-Partien in Folge eingestellt. Gibt es am Freitagabend gegen 21:00 Uhr einen neuen Rekord? Die Verantwortlichen wollen das Thema nicht zu hoch hängen.

Joe Enochs gibt aber auch zu: "Das ist schon aller Ehren wert. Natürlich ist es gut für die Mannschaft in Sachen Selbstvertrauen, es zeigt, dass es schwer ist gegen uns zu gewinnen." Wichtiger ist ihm aber, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Vier Punkte sind es aktuell, bei einer Partie weniger. Das ist die gegen den Spitzenreiter Magdeburg. Jubel beim FSV Zwickau: Ganz links Sportchef Toni Wachsmuth und 3. v. li. Trainer Joe Enochs Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Ähnlich betrachtet es Sportdirektor Toni Wachsmuth, dessen Blick sich Richtung Weihnachten bewegt: "So eine Serie ist so gut wie man sie sehen will, wir lassen uns davon aber nicht blenden. Bis Weihnachten sind es noch vier Spiele, wir wollen die Serie noch weiter ausbauen und uns noch mehr Platz zu den hinteren Plätzen verschaffen."

Ohne Brinkies - Schikora und Könnecke wieder dabei

Am Freitag muss der FSV erneut ohne den erkrankten Stammkeeper Johannes Brinkies auskommen. Dafür sind Defensivmann Marco Schikora (Gelbsperre) und Routinier Mike Könnecke wieder dabei. Dass es ein Geisterspiel wird, ist für den FSV kein großes Thema, da habe man sich längst dran gewöhnt. Auch wenn es natürlich schade sei.

Adriano Grimaldi gilt es zu stoppen Bildrechte: IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto Am Freitag treffen zwei gleiche Spielphilosophien aufeinander. Co-Trainer Robin Lenk beschreibt es so: "Von der grundsätzlichen Art her spielen sie wie wir. Mit einem klaren Zielspieler, Adriano Grimaldi, und um ihn herum gute Einzelspieler wie Julian Günther-Schmidt oder Tobias Jänicke. Das ist eine sehr ordentliche Drittliga-Mannschaft."

Auswärts ein sehr harter Brocken