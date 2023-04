Nach dem chaotischen Spiel in Wiesbaden (3:4) geht es für den FSV Zwickau am Ostersonntag (09. April,14:00 Uhr im SpiO-Ticker und Audio-Livestream) gegen den 1. FC Saarbrücken. Wie schon am letzten Spieltag müssen die Schwäne gegen ein Topteam der Liga antreten. Und wie schon eigentlich letzte Woche benötigt das Team von Ronny Thielemann einen Sieg, wollen die Westsachsen aus dem Keller der Dritten Liga herauskommen.