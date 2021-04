Nach dem Last-Minute-Punkt am Mittwoch in Kaiserslautern schaut der FSV Zwickau wieder nach vorn. Am Sonntag (11. April) steht für die Mannschaft von Joe Enochs die nächste Aufgabe an: Im Heimspiel treffen die Westsachsen auf Tabellennachbarn Viktoria Köln (Anstoß 13 Uhr), der mit 40 Punkten einen Zähler weniger auf dem Konto hat als die Gastgeber.