In dieser Partie sei man aber schon nah dran einem Erfolg gewesen mit einem Lattenkopfball in der Nachspielzeit, betont HFC-Trainer Florian Schnorrenberg. Sein Team zeigte zuletzt große Moral und drehte erst gegen Verl einen 2:4-Rückstand noch in 4:4. Am Sonntag spielten die Hallenser dann gegen 1860 München 60 Minuten in Unterzahl und schafften beim 1:1 zumindest noch einen einfachen Punktgewinn. Allerdings muss Schnorrenberg nach der Roten Karte gegen Terrence Boyd nun zwei Partien auf seinen Torjäger verzichten. In Zwickau könnte er durch Michael Eberwein ersetzt werden, wobei sich Schnorrenberg nicht in die Karten schauen lassen wollte: "Die Frage ist, ob wir ihn von der Position wegnehmen, wo er zuletzt herausragende Leistungen brachte oder eine andere Lösung finden."



Gegen die Münchner machte zudem Jan Löhmannsröbern auf sich aufmerksam. Der frühere Magdeburger war erst am vergangenen Dienstag vom HFC verpflichtet worden und traf bei seinem Debüt gleich nach 13 Minuten. Nach der Partie wurde er von den Fans schon als "Löhmannsröben Fußballgott" gefeiert. "Er ist erfahren genug und wird das einordnen können", ist sich sein Coach sicher. Der "Fußballgott" selbst erwartet in Zwickau ein ekliges Spiel - "die halten sich nicht umsonst jedes Jahr in der 3. Liga." Andererseits kann sein Team mit einem Sieg bis auf Platz drei springen und würde diese Chance gerne nutzen. Dazu freut sich Löhmannsröben auf ein Ostduell, das zudem unter Flutlicht ausgetragen wird: "Abendspiele haben ja immer so ein gewisses Flair.