Obwohl beide Vereine mittlerweile zum Inventar der dritten Liga gehören, haben sie unterschiedliche Ziele. Auch im siebten Drittligajahr geht es für die Gastgeber aus Zwickau nur um das Eine, wie Johannes Brinkies erklärte: "Wir wollen den Klassenerhalt." HFC-Trainer André Meyer schlug derweil im MDR-Podcast "Badkurvenversteher" in Bezug auf seine Erwartungen für Halles elfte Saison in der dritten Liga andere Töne an: "Bei dieser Mannschaft gibt es aktuell keine Grenzen."