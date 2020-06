In Zahlen liest sich das Duell so: Gastgeber Zwickau steht als Tabellen-17. auf dem ersten Abstiegsrang, der Hallesche FC nur dank des um ein Tor besseren Torverhältnisses auf einem Nichtabstiegsplatz. Zwickau hat fünf Spiele in Serie nicht gewonnen, der Hallesche FC am Mittwoch beim 0:1 gegen Braunschweig sogar einen neuen Vereins-Negativrekord von zwölf Spielen ohne Sieg in Serie aufgestellt. Die Partie FSV gegen HFC ist brisant und ein klassisches "Sechs-Punkte-Spiel".