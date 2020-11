Ein Sieg am Samstag (7. November) gegen den 1. FC Kaiserslautern hätte für den Gastgeber FSV Zwickau naturgemäß einige Vorteile. Zwei dieser Vorteile wären zum einen ein sehr wahrscheinlicher Sprung in das vordere Mittelfeld der Tabelle. Zum anderen würden drei Punkte gegen die Pfälzer, die aufkommenden Diskussionen um die latente Heimschwäche der Westsachsen, im Keim ersticken. Anpfiff in der GGZ-Arena ist 14 Uhr (Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

Nach der Niederlage im Nachholer gegen Türkgücü München wollen die Zwickauer gegen Kaiserslautern endlich wieder einen Heimsieg. Bildrechte: imago images / Picture Point