Verteidiger Steffen Nkansah erklärte, dass es nun gegen einen "guten Gegner" gehe. Seine Devise im Heimspiel gegen dem MSV lautete: "Wenn wir alles auf den Platz bringen, was wir können, sind wir sehr unangenehm." Der Platz war am Wochenende mit einer Schneeschicht bedeckt, wurde aber bereits beräumt. Falls es erneut schneien sollte, dürfte auch dank der Rasenheizung der Partie nichts im Wege stehen. Die Westsachsen, mit sieben Punkten Ligaschlusslicht in der Heimtabelle, können ihren dritten Sieg in der heimischen Arena einfahren. In dieser Saison bejubelte Zwickau bisher nur gegen Unterhaching und Lübeck Heimsiege.

Fieberkurve des FSV Zwickau Bildrechte: IMAGO, MDR