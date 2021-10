Entsprechend bedeutsam ist diese Partie für die Gastgeber aus Westsachsen, die allerdings zuletzt einen Aufwärtstrend verzeichneten: In den letzten vier Liga-Spielen (2:2 gegen den Halleschen FC, 2:0 bei 1860 München, 0:0 gegen den SC Freiburg II, 1:0 beim VfL Osnabrück) blieben sie ohne Niederlage, in den letzten drei Duellen kassierten sie kein einziges Gegentor. Hinzu kommt der 3:1-Erfolg in der 3. Runde des Sachsenpokals bei Inter Leipzig.