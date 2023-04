Zwickau lässt nichts unversucht, um Optimismus zu verbreiten. Man will das Unmögliche möglich machen - so wie in der Saison 1996/97. Damals war der FSV noch zweitklassig und die Lage sechs Spieltage vor dem Saisonende ähnlich aussichtslos, dann aber setzte der FSV zum Überholvorgang an und sicherte sich mit fünf Siegen den Klassenerhalt. Auch damals spielte man gegen Essen und Oldenburg. Und noch etwas war gleich: Vor dem Start dieser Serie verlor der FSV sieben Spieltage vor Schluss ebenfalls mit 0:4. 1996/97 gegen den VfB Leipzig , in dieser Saison gegen den SC Freiburg II. Die Leistung gegen die Breisgauer war erschreckend. Keeper Johannes Brinkies wurde danach deutlich: "So funktioniert das nicht."