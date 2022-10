Das erhofft man sich bei den Zwickauern schon gegen die Freiburger Reserve, denn trotz der zuletzt negativen Ergebnisse machen die Spielverläufe durchaus Mut. Sieht zumindest FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth so. In der "Bild" sagte er: "Speziell die Auftritte in Ingolstadt und Saarbrücken haben gezeigt, dass wir auch in dieser Saison selbst mit Spitzenteams mithalten können. Was uns derzeit vor allem fehlt, ist die Cleverness vorm Tor. Wir müssen weiterhin hart arbeiten und uns für den Aufwand endlich wieder belohnen."