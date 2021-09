Magere drei Punkte aus fünf Spielen, daheim reißt der FSV Zwickau bisher keine Bäume aus. Und die Zweitvertretung der Freiburger mit Trainer Thomas Stamm ist ein schwer einzuschätzender Gegner. Das Duell gegen die Breisgauer ist eine Premiere, beide Teams trafen noch nie aufeinander. Der Sport-Club rangiert mit elf Zählern auf Rang 14. Mit einem vollen Erfolg würden die Enochs-Schützlinge in der Tabelle an den Freiburgern vorbeiziehen.

Wenn da nicht diese bereits erwähnte Heimschwäche wäre. Enochs legte den Finger in die Wunde: "Wir haben zuhause eine Ergebniskrise. Wenn wir den ersten Heimsieg landen wollen, müssen wir so wie in München spielen, auch wenn es nicht unser bester Spiel war."

Can Coskun fällt für eine längere Zeit aus. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Bei den Zwickauern wird Nils Butzen fehlen, der bereits das Spiel in München verpasste. Der Außenverteidiger hatte sich in der Nachholpartie gegen den Halleschen FC (2:2) verletzt und einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen. Er fällt mehrere Wochen aus. Zudem reiht sich in die Verletztenliste auch noch Abwehrmann Can Coskun ein, der im Training einen Innenbandanriss im Knie erlitt und wohl zwei Monate pausieren muss.