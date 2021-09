Der SC Verl steht mit neun Punkten tabellarisch als 13. besser da. Allerdings sind auch die Badener seit vier Spielen sieglos. In der bisherigen Bilanz der direkten Duelle haben die Zwickauer die Nase vorn. Zwischen beiden Kontrahenten gab es bislang zwei Drittliga-Partien. In der vergangenen Saison trennten sich die Teams in der Hinrunde (8. Spieltag) in Verl 1:1. Im Rückspiel (27. Spieltag) behielten die Westsachsen mit 3:0 die Oberhand.